الرباط 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بمصادقة مجلس النواب المغربي بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية.وتناولت الصحف الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم يان كوبيش، حيث جدد دعم المغرب لمهامه ولبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واستعدادها لمواكبة جهودهما الرامية إلى ضمان استقرار هذا البلد.وتطرقت صحف الرباط إلى استئناف الفصائل الفلسطينية أعمال الجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، لبحث استكمال الترتيبات الخاصة بالانتخابات وتسهيل إجراءاتها.وتابعت الصحف المغربية أزمة سد النهضة، مشيرة إلى تمسك الخرطوم بوساطة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لحل الأزمة في الوقت الذي جددت فيه إثيوبيا تمكسها برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات المتعلقة بالسد.وتطرقت الصحف إلى الزيارة التي بدأها كل من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، إلى العاصمة اليابانية طوكيو في مستهل جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية.// انتهى //12:55ت م0054