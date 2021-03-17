جدة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسوقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وبنك الاتحاد - كوت ديفوار، عضو مجموعة بنك التنمية لجمهورية مالي، أمس، اتفاقية لتمويل مؤسسات القطاع الخاص في كوت ديفوار، وتُعنى بخط تمويل بقيمة 8 ملايين يورو بموجب هيكل تمويل مرابحة سلعية ووكالة.ومثّل المؤسسة في التوقيع الرئيس التنفيذي لشركة المؤسسة أيمن أمين سيجيني، فيما مثّل بنك الاتحاد المدير العام للبنك ويلي ديالو.وقال سيجيني: "سيتم استخدام تسهيل خط التمويل من قبل بنك الاتحاد - كوت ديفوار، لدعم الأنشطة الاقتصادية لشركات القطاع الخاص المؤهلة، ويتدخل هذا المرفق في هذا الوقت الصعب بسبب انتشار كوفيد - 19 ، ولتقديم الدعم لشركات القطاع الخاص التي تضررت من الوباء".من جانبه، أشاد ديالو ويلي بالنشاط الاستباقي للمؤسسة في الاستجابة لطلب التمويل خلال هذه الأوقات الصعبة، مؤكداً أن التسهيل سيتم تمديده إلى المستفيدين النهائيين المؤهلين".// انتهى //13:04ت م0057