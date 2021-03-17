نجران 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية محيميد بن صالح آل شرمة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد.ونوه سمو أمير المنطقة بما تقدمه الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران من خدمات للمشتركين والمستفيدين من خدماتها من أفراد المجتمع ورجال الأعمال، وتقدمه من مبادرات ومشاركات من أهمها مشاركة غرفة نجران مع الجامعة، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توقيع اتفاقية مبادرة ( توطين ) الهادفة إلى تأهيل وتدريب الشباب الباحثين عن عمل، عادّاً سموه ذلك حضوراً وبصمة مقدرة تتقدم من خلالها الغرفة خطوات للأمام لتذليل الصعاب، وتحقيق الأهداف الاجتماعية، متمنياً سموه التوفيق لمجلس إدارة الغرفة لاستكمال مسيرة العمل البناء شاكراً أعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما بذلوه من جهود سابقة.من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية محيميد بن صالح آل شرمة، عن شكره لسمو أمير المنطقة على توجيهاته التي تعد دافعاً لبذل المزيد من الجهود في خدمة المنتسبين للغرفة والمساهمة في المناسبات المختلفة وللعمل بكل جهد لتحقيق تطلعات القيادةالرشيدة .// انتهى //13:09ت م0058