جدة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسنفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس ، 4407 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية ، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 149 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة ، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //13:11ت م0059