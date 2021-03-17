عرعر 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عبر الاتصال المرئي، اجتماع القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي، والعديد من القيادات الصحية.وناقش الاجتماع معدل الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 بالآونة الأخيرة وعرض الوضع الوبائي وإحصائية مراكز اللقاحات والمسح الشامل لرصد البؤر وجاهزية المستشفيات والعنايات المركزة بالمنطقة, إضافة إلى الآلية المتبعة في الجولات الرقابية على سكن العمالة والاستراحات ورصد السلوكيات ونسبة التعافي وجاهزية الغازات الطبية والنقل الاسعافي ونحوها , مبيناً سموه ضرورة المواصلة في العمل والتنفيذ للخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم بمشيئة الله من تجاوزها.وثمن سموه ما يبذله منسوبو الجهات الصحية في المنطقة من جهود لاحتواء الفيروس، والحد من هذه التأثيرات، مبيناً أنه ذلك يأتي استكمالاً للجهود المباركة التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح - بفضل الله - في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق" صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع وبوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها - بإذن الله -.من جهته أعرب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة لخطط متابعة احتواء فيروس كورونا المستجد وتدشين مراكز اللقاحات بالمنطقة، الأمر الذي أسهم بفضل الله في نجاح خطط التعامل معه، مؤكداً اتخاذ العديد من الإجراءات التي تسهم بمشيئة الله في الحد من انتشار الفيروس .// انتهى //13:12ت م0060