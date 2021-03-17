إسلام آباد 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان بنسبة 7.11٪ منذ بدء الموجة الثالثة للوباء.وأخبرت عن تلقي الرئيس الباكستاني الدکتور عارف علوي الجرعة الأولی من لقاح فیروس کورونا المستجد ضمن المرحلة الثانية للقاح التي تشمل كبار السن.وأشارت إلى تأييد باكستان لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترس بإتاحة الوصول العادل لجميع دول العالم خاصة البلدان النامية إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.واهتمت بعزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على إجراء إصلاحات في نظام الانتخابات لضمان الشفافية والحد من التزوير.ونشرت تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع بنجلاديش.وتطرقت إلى مقتل سبعة عمال جراء انفجار منجم للفحم الحجري في إقليم بلوشستان، بعد أيام من حادث مماثل أدى إلى مقتل ستة عمال.وأخبرت عن استمرار تحسن سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار الأمريكي.وتناقلت أنباء مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح جراء هجوم مسلح على حافلة جامعية تقل محاضرين وطلبة من جامعة بغلان شمال أفغانستان.// انتهى //13:22ت م0061