نجران 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم ، ذوي شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام جابر بن شرفي بن جابر أبو ساق – رحمه الله- ، وعدد من أفراد أسرة آل أبوساق.ورفع ذوي الشيخ أبوساق وأفراد أسرته شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- ، لتعازيهما في وفاة الشيخ أبو ساق التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهم ، مؤكدين أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر – حفظهم الله-.كما قدم آل أبوساق شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة نجران على تعازيهما ومواساتهما لهم في الفقيد ، مشيدين بما قدمته القيادة للفقيد طيلة فترة تلقيه العلاج ، -سائلين الله تعالى- أن يحفظ لبلادنا قيادتها الرشيدة ويديم نعمة الأمن والأمان.// انتهى //13:26ت م0062