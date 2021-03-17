مسقط 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بالسلطنة 148558 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1617 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 137544 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 50 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 291 والمنومين في العناية المركزة 82 منوماً.// انتهى //13:28ت م0063