المدينة المنورة 04 شعبان 1442هـ الموافق 17 مارس 2021م واستنظم جامعة طيبة بالمدينة المنورة في الـ 23 من شعبان الجاري ملتقى "التميز في التعليم والتعلم لذوي الإعاقة.. رؤية ومنظومة" بمشاركة أكاديميين وتربويين من منسوبي عدة قطاعات وجهات أكاديمية ومتخصصة ذات العلاقة بذوي الإعاقة.ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام إلى المساهمة في تطوير منظومة التعليم والتعلم لذوي الإعاقة بما يضمن جودة مخرجاته من خلال التعرف على أبرز التحديات التي تواجه عملية التعليم للطلاب ذوي الإعاقة وسبل مواجهتها, وتعزيز مفهوم التعليم الإلكتروني لذوي الإعاقة كهدف إستراتيجي في التعليم العام والجامعي, وإبراز دور المنظومة التعليمية في دعم تعليم ذوي الإعاقة.وتستعرض جلسات الملتقى الجهود العلمية الحديثة في التقنيات المساعدة لذوي الإعاقة, والمبادرات والجهود التي تقدمها القطاعات المختلفة في مجال تعليم وتدريب ذوي الإعاقة لتفعيل الدور التكاملي والتعاوني, كما يتيح للباحثين والتربويين الفرصة في مجالات التربية الخاصة والتقنية المساعدة لتبادل الخبرات والبحوث المتعلقة بالتعليم الإلكتروني لذوي الإعاقة, والوقوف على أفضل الممارسات لضمان جودة التعليم والتعلم لذوي الإعاقة.وتناقش محاور الملتقى ضمان جودة التعليم والتعلم لذوي الإعاقة, وسبل دعم منظومة التعليم والتعلم لذوي الإعاقة, والتكامل بين مؤسسات تعليم ذوي الإعاقة ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة لذوي الإعاقة, ويستهدف الملتقى مختلف الجهات والهيئات التعليمية والتربويين والمراكز والجمعيات التي تقدّم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة, والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.ودعت جامعة طيبة الباحثين والمهتمين إلى تقديم مشاركاتهم البحثية والعلمية وأوراق العمل والتجارب العلمية في مجال التعليم الإلكتروني للفئة المستهدفة قبل الـ 15 من شهر شعبان الجاري للمشاركة في الملتقى الذي يعقد - عن بعد - عبر البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة.// انتهى //13:34ت م0065