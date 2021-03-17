عام / أمانة جدة تغلق موقعاً لتصنيع الملح البحري بمساحة 650 ألف متر
الأربعاء 1442/8/4 هـ الموافق 2021/03/17 م واس
جدة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس
رصدت أمانة محافظة جدة موقعاً عشوائياً لصناعة وتعبئة الملح البحري تديره عمالة مخالفة في موقع مخالف للاشتراطات البلدية والصحية على مساحة 650 ألف متر بحي الرمال في نطاق المليساء جنوب المحافظة.
وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي تم رصده تعمل فيه عمالة مخالفة تقوم بتصنيع الملح البحري وغير مرخص ودون مراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة ، مشيرة إلى أنه تم مصادرة واتلاف الكميات المضبوطة وإزالة سكن العمالة المكون من صنادق عشوائية .
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13:34ت م
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