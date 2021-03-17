بريدة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , مجسماً لأول برقية إلكترونية على مستوى المملكة التي أرسلها سموه إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه , مدير الاتصالات السعودية بالقصيم الدكتور محمد الناصر ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة فهد العواد .واستمع سمو أمير القصيم لشرح عما تحقق للمبادرة التي أطلقتها إمارة المنطقة لتطوير إرسال نظام البرقيات والتعاميم التقني الجديد, بالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية stc، الذي يعتمد على رقمنة البرقيات والتعاميم بواسطة تطبيق ( mystc ) , وذلك تقليلاً من الهدر البيئي للورق وتحقيقاً للاستدامة.وأكد أهمية الاستفاد من التقنية الحديثة والرقمنة في جميع التعاملات الحكومية ، مشيراً إلى أن المملكة تشهد تحولا تقنياً كبيرا في شتى المجالات ، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة في الجهات الحكومية وخدمة المستفيدين على الوجه المطلوب .// انتهى //14:50ت م0095