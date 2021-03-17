الدمام 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.ورحب سموه، بمعالي المحافظ في المنطقة الشرقية، مؤكداً أهمية ما تقوم به الهيئة من حفظ الممتلكات والأصول العامة ورسم سياسة الاستفادة منها.// انتهى //14:54ت م0097