السيح 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسالتقى محافظ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي اليوم، مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة الرياض وليد بن إبراهيم الهدلق، ومدير المنتجات السكنية بفرع المنطقة عاشور العتيبي ومدير مكتب شؤون الإسكان بالخرج علي السهلي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الخرج المحلي.ونوه الماضي بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تلبية حاجة المواطن للسكن والتوسع في برامجه المتنوعة، مؤملاً في تسريع الاستفادة من الإسكان التنموي والخيري في مدينة السيح لتغطية الحاجة المتنامية للوحدات السكنية.واستعرض مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة حجم مشروعات الإسكان في مدينة السيح ومستوى الإنجاز وإحصائيات المستفيدين والمنتجات السكنية.وجرى خلال اللقاء بحث المعوقات في مشروعات الإسكان وسبل تجاوزها، وتعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بما يضمن الاستدامة الخدمية وتوفير الخدمات المتكاملة لمشروعات الإسكان.وأعرب الهدلق عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج وأعضاء المجلس المحلي على الطروحات التي تصب في مصلحة الجميع والارتقاء بالخدمة التي يقدمها الإسكان في المحافظة.// انتهى //14:58ت م0099