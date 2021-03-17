الجزائر 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأوقف الجيش الجزائري عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تبسة و تيسمسيلت.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش دمرت 4 مخابئ للإرهابيين، و3 قنابل تقليدية الصنع بمنطقة ميلة والمدية وجيجل.كما تم إيقاف 276 مهاجرًا غير شرعي في الشلف وعين تموشنت ووهران ومستغانم وعين صالح وإن أميناس وتلمسان وبشار.// انتهى //15:00ت م0101