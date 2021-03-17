سياسي / الجيش الجزائري يوقف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ويدمر مخابئ للأسلحة
الأربعاء 1442/8/4 هـ الموافق 2021/03/17 م واس
الجزائر 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس
أوقف الجيش الجزائري عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تبسة و تيسمسيلت.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش دمرت 4 مخابئ للإرهابيين، و3 قنابل تقليدية الصنع بمنطقة ميلة والمدية وجيجل.
كما تم إيقاف 276 مهاجرًا غير شرعي في الشلف وعين تموشنت ووهران ومستغانم وعين صالح وإن أميناس وتلمسان وبشار.
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15:00ت م
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