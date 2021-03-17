جيزان 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واساعتمد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان اليوم، المخطط الاستثماري لإنشاء المنطقة الصناعية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا.ويقع مشروع المنطقة الصناعية غرب المركز على مقربة من الطريق الدولي "جدة ـ جازان"، ويقام على مساحة تبلغ ٥٠٦٩٠٥,٦١١ متراً مربعاً، ما سيسهم في التخلص من التشوهات البصرية بالطرق الرئيسة وذلك بنقل جميع الورش والأنشطة ذات العلاقة للمواقع المخصص لها بالمنطقة الصناعية.// انتهى //15:03ت م0106