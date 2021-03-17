اقتصادي / أمانة منطقة جازان تعتمد إنشاء المخطط الاستثماري لبلدية العالية
الأربعاء 1442/8/4 هـ الموافق 2021/03/17 م واس
جيزان 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس
اعتمد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان اليوم، المخطط الاستثماري لإنشاء المنطقة الصناعية بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا.
ويقع مشروع المنطقة الصناعية غرب المركز على مقربة من الطريق الدولي "جدة ـ جازان"، ويقام على مساحة تبلغ ٥٠٦٩٠٥,٦١١ متراً مربعاً، ما سيسهم في التخلص من التشوهات البصرية بالطرق الرئيسة وذلك بنقل جميع الورش والأنشطة ذات العلاقة للمواقع المخصص لها بالمنطقة الصناعية.
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