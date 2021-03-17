الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسنفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة 2566 جولة رقابية على منافذ بيع ومستودعات أجهزة سخانات المياه الكهربائية المنزلية للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات.وشملت الجولات كل من: الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ونجران والحدود الشمالية وجازان والباحة والقصيم.وكشفت الجولة الرقابية التزام جميع منافذ بيع ومستودعات أجهزة سخانات المياه الكهربائية بتوفير بطاقة كفاءة الطاقة على المنتجات.وشاركت في الجولة الرقابية وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، والجمارك السعودية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.// انتهى //16:06ت م0131