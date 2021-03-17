الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (393) حالة مؤكدة وتعافي(231) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3553) منها (566) حالة حرجة.وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383499) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (373361) حالة، وتم تسجيل (7) حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6585) حالة -رحمهم الله جميعاً-، فيما تم إجراء (50403) فحوص مخبرية جديدة.ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:08ت م0133