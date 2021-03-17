الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسعقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب – إحدى اللجان المتخصصة -بمجلس الشورى، اجتماعًا لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل بن داود المذن، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك لدراسة مشروع نظام مكافحة التسول المحال إليها من المجلس.وأبان رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع نظام لمكافحة التسول، مبيناً أن المشروع يسهم في الحد من ظاهرة التسول، وأثرها على المجتمع ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم، والقضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة.وأكد أن مشروع النظام، تكمن أهميته في التأكد من إيصال المساعدات إلى محتاجيها بالشكل السليم، مبيناً أن المشروع يتضمن عقوبات من شأنها المساهمة بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة ومعالجتها.كما تضمن الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، تمهيداً لرفع تقاريرها بشأنها لعرضها أمام المجلس في الفترة القادمة.يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى ضمن اللجان المتخصصة والتي تناقش الموضوعات التي تحال لها من المجلس وتقع في إطار اختصاصاتها لمناقشتها داخل اللجنة وإبداء رأيها حيالها والرفع للمجلس بما توصلت إليه.// انتهى //16:23ت م0138