مكة المكرمة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واساختتمت جامعة أم القرى ، فعاليات منتدى اللغة العربية والإبداع الذي نظمته على مدار 10 أيام عبر الاتصال المرئي، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وذلك بمقر الجامعة في مكة المكرمة بمشاركة نخبة من اللغويين والأكاديميين والباحثين ذوي الاختصاص في علوم العربية وفنونها.وجرى خلال المنتدى تقديم 20 فعالية مختلفة على فترتين صباحية ومسائية، تنوعت بين محاضرات علمية، ولقاءات أدبية، وندوات ودورات تدريبية، علاوة على ورش العمل وعرض للتجارب الأدبية الشخصية المعتبرة.وأوضح عميد كلية اللغة العربية وآدابها الدكتور يوسف السلمي، أن موضوعات المنتدى شملت محاور الإبداع، وتاريخ الخط العربي ومراحل تطوره، والتفكير الإبداعي في البحث وتكوين الملكة اللغوية، إضافة إلى مهارات التواصل اللغوي، وطرائق تنميته والتفكير النقدي، وبلاغة الحجة، ومهارات الاستماع وأثرها في الكفاية الذهنية، وغيرها من موضوعات العربية وأوجه التعبير بها، واستخدامها.وصاحب المنتدى معرضٌ افتراضيّ، للتعريف بالإبداع اللغوي، وجوائزه المحلية والإقليمية والدولية، عرضت فيه نماذج للإبداع.// انتهى //16:23ت م0139