الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القبرصية بمجلس الشورى اليوم , برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي اجتماعاً مع سفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس افجوستيديس بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.وأكد الخليوي أهمية تفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يُسهم في دعم أوجه التعاون وتعزيز العمل المشترك بين مجلس الشورى ومجلس النواب القبرصي.فيما أكد سفير قبرص لدى المملكة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية قبرص ودعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات , مشيراً إلى أهمية تبادل الزيارات البرلمانية الثنائية في تعزيز العمل البرلماني، مؤكداً استعداد بلاده لبذل الجهود من أجل تعزيز التعاون الثنائي مع المملكة في المجالات الرياضية والثقافية والسياحية.وبحث أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القبرصية خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص في جميع المجالات، وبحث سبل تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تسهم بفعالية في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات، وذلك بهدف تعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في المجالات كافة عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.// انتهى //16:27ت م0141