أبيدجان 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسشارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكوت ديفوار عبد الله بن حمد السبيعي اليوم في المراسم الرسمية لتأبين رئيس وزراء جمهورية كوت ديفوار حمد بكايوكو.وحضر مراسم التأبين الرئيس الحسن وتارا وعدد من رؤساء دول منطقة غرب أفريقيا ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والوزراء والسلك الدبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية المعتمدة في كوت ديفوار.// انتهى //16:28ت م0142