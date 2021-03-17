القاهرة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات البيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين المحليين، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1ر3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 7ر673 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.3 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% ليبلغ مستوى 11068.37 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.11% لينهي التعاملات عند مستوى 3080.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.2% مسجلاً 2096.62 نقطة.// انتهى //16:31ت م0144