عام / سمو أمير حائل يستقبل أمناء مجالس المناطق وفريقاً من وكالة وزارة الداخلية ‏لشؤون المناطق ‏

الأربعاء 1442/8/4 هـ الموافق 2021/03/17 م واس
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حائل 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل رئيس مجلس المنطقة، بحضور صاحب السمو ‏الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بمكتبه اليوم , أمناء ‏مجالس المناطق وفريقا من وكالة الوزارة لشؤون المناطق بوزارة ‏الداخلية بمناسبة عقد الاجتماع الخامس لأمناء مجالس المناطق بالمملكة.‏
وأشاد سموه بدور مجالس المناطق في التنمية من خلال تحديد احتياجات ‏المنطقة من المشاريع بالقطاعات الحكومية وتحديد أولوياتها ومتابعة كل ‏ما يتعلق بالمشاريع الجاري تنفيذها وحل المشكلات التي تعترضها وكذلك ‏تقييم ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل القطاعات ‏الحكومية.‏
كما نوه بأهمية مثل هذه الاجتماعات المتناظرة في تنسيق ‏العمل بين المجالس والتعرف على المشكلات وأهم الانجازات في كل ‏مجلس والعمل على تطبيقها في المجالس الاخرى مقترحاً أن يتم إنشاء ‏منصة تجمع أمانات المجالس لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بشكل ‏أسرع لتحقيق الهدف , متمنياً لهم التوفيق في كل ما يطرح ‏ويقترح من توصيات.‏
من جهته أكد مساعد مدير شؤون المناطق بوزارة الداخلية ‏فهد السديري أهمية مثل هذه الاجتمـاعـات المتناظرة وعقدها في المناطق لزيادة التعرف على مناطق المملكة ونقل ‏الخبرات والتجــارب بين أمناء المجــــالس لتحسين الأداء وتحديد المشاكل ‏التي تواجه عمل الامانات وإيجاد الحلول , مشيراً إلى توجيه سمو وزير ‏الداخلية على استمرار مثل هذه الاجتماعات والرفع بالتوصيات لاتخاذ ما ‏يلزم. ‏
فيما بينت أمين مجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود الخميس أنه تم خلال اللقاء طرح وبحث عدد ‏من الموضوعات المشتركة واتخذت عدد من التوصيات ‏‏, لافتة إلى أن اجتماع الأمناء القادم (السادس) سيعقد بمنطقة تبوك .
‏// انتهـى // ‏
16:34ت م
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