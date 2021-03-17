الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واستغلب الأهلي على الاتحاد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على صالة نادي الهلال بالرياض.وتمكن الأهلي من تعويض خسارته في الجولة الأولى من الترجي والعودة للمنافسة على اللقب من خلال الفوز على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، واحد ( 15/25، 25/23، 15/25 ،18/25).// انتهى //19:03ت م0191