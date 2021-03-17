رياضي / الأهلي يتغلب على الاتحاد في كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة
الأربعاء 1442/8/4 هـ الموافق 2021/03/17 م واس
الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس
تغلب الأهلي على الاتحاد في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية لكأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة على صالة نادي الهلال بالرياض.
وتمكن الأهلي من تعويض خسارته في الجولة الأولى من الترجي والعودة للمنافسة على اللقب من خلال الفوز على الاتحاد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، واحد ( 15/25، 25/23، 15/25 ،18/25).
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19:03ت م
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