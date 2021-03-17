الأمم المتحدة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسسلط تقرير للأمم المتحدة الضوء على الاضطرابات التي لحقت بالخدمات الصحية في دول جنوب آسيا بسبب جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن الاضطرابات ربما أسهمت في 239 ألف حالة وفاة إضافية بين الأمهات والأطفال.وأوضح التقرير المشترك بين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن التقليصات الشديدة في توفر خدمات الصحة العامة الأساسية واستخدامها في جنوب آسيا بسبب جائحة كوفيد-١٩ ربما أسهمت فيما يُقدّر بنحو 228 ألف حالة وفاة إضافية للأطفال عام 2020، ومن المتوقع حدوث نحو 11 ألف حالة وفاة إضافية للأمهات.وأفاد التقرير بأن تداعيات الجائحة على الخدمات الصحية شملت انخفاضا بنسبة 80% في عدد الأطفال الصغار الذين عولجوا من سوء التغذية الحاد الوخيم في نيبال وبنغلاديش، وانخفاضا حادّا في تحصين الأطفال في باكستان والهند.// انتهى //19:04ت م0192