إسلام آباد 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أهمية تحقيق الاستقرار الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.ودعا عمران خان خلال افتتاحه اليوم الحوار الأمني الأول -الذي تستضيفه إسلام آباد لمدة يومين- الهند إلى ضرورة حل خلافاتها الإقليمية مع الدول المجاورة سلمياً لتسهم بقوة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.وأوضح أن باكستان تؤمن بتحسين العلاقات مع جميع الدول المجاورة وتعزيز الربط الإقليمي عبر الممرات الاقتصادية، مؤكداً أن الاستقرار الإقليمي يضمن استمرارية التنمية الاقتصادية.وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن إحلال السلام في أفغانستان عبر تسوية سياسية شاملة بين جميع الأطراف الأفغانية سينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة وأمن المواصلات الإقليمية وخاصةً طريق التجارة من الصين إلى باكستان لآسيا الوسطى عبر أفغانستان.// انتهى //19:06ت م0193