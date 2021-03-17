الجزائر 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأدانت الجزائر اليوم بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الأول منطقة تيلابيري غربي جمهورية النيجر، موقعاً عشرات القتلى، مؤكدة تضامنها الكامل مع شعب وحكومة النيجر في هذه الظروف العصيبة.وأفاد بيان لوزار الخارجية الجزائرية أن الجزائر تؤكد "عزمها الراسخ" على محاربة آفة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، داعية المجتمع الدولي إلى "توحيد جهوده بشكل أكثر فعالية" من أجل مكافحة هذه الظاهرة التي تعيق تحقيق السلم والتنمية في ربوع منطقة الساحل.// انتهى //19:13ت م0194