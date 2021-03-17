القاهرة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع وزيرة خارجية السويد "آن ليند" عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له اليوم بأن الوزيرين شددا على أهمية استمرار التشاور السياسي لتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام، لاسيما موضوعات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان والتنمية .// انتهى //19:36ت م0198