الدمام 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واستغلب فريق النهضة على ضيفه فريق نجران بنتيجة 3 - 2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب نادي النهضة بالدمام، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وسجل أهداف النهضة اللاعب مصعب ساسي عند الدقيقة 23، وأضاف الهدف الثاني اللاعب جاسم الحمدان في الدقيقة 51، ليسجل ثالث الأهداف جاسم الدوسري في الدقيقة 54 .فيما سجل هدفي نجران لاعبه ريان حسن في الدقيقة 2، وسجل الهدف الثاني كارلوس كابيتي في الدقيقة 41 .وبهذه النتيجة يصبح النهضة في المركز الرابع عشر بـ 31 نقطة ، وبقي رصيد نجران عند عدد النقاط نفسه بالمركز الثالث عشر وبقارق الأهداف عن النهضة.// انتهى //19:36ت م0199