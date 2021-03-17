لندن 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم عن ترحيبها بقرار كوريا الجنوبية الخاص بتعليق مبيعات السلاح لجيش ميانمار.وقال وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب في بيان : نرحب بإعلان حكومة كوريا الجنوبية مؤخراً بأنها ستفرض أيضاً حظراً على مبيعات الأسلحة لجيش ميانمار.ودعا راب جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة من أجل المساعدة في وقف انتهاكات جيش ميانمار بحق الشعب.// انتهى //19:36ت م0200