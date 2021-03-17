القطيف 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسفاز فريق الكوكب على مستضيفه فريق الساحل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وسجل أهداف الكوكب كلّ من اللاعب جيلاني عند الدقيقتين 2، و42، وأضاف الهدف الثالث اللاعب علي خرمي في الدقيقة 87 ، فيما سجل هدف الساحل لاعبه مشاري جريبي في الدقيقة 68.وبهذه النتيجة يصبح الكوكب في المركز السابع بـ 37 نقطة ، وبقي الساحل على رصيده السابق بـ 29 نقطة بالمركز السادس عشر .// انتهى //19:37ت م0201