واشنطن 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسعقد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في سيول اليوم اجتماعاً ثنائياً مع وزير الدفاع الوطني الكوري سوه ووك، التزما خلاله بإعطاء الأولوية للاستعداد والحفاظ على موقف دفاعي قوي لضمان جاهزية التحالف بين البلدين.وبحث الجانبان خلال الاجتماع تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون الإقليمي بينهما لحماية النظام الدولي، ودعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأشار الوزيران إلى أهمية التحالف لضمان أمن شبه الجزيرة الكورية وفي المحيطين الهندي والهادئ// انتهى //19:38ت م0203