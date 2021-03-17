المجمعة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واستغلب الفيحاء على ضيفه فريق العدالة بنتيجة 0-1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى في جولتها الـ 26.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب طلال مجرشي وذلك عند الدقيقة 55 من زمن الشوط الثاني .وبهذه النتيجة يعزز الفيحاء مركزه ثانيًا في سُلّم الترتيب بـ 54 نقطة ، وبقي رصيد العدالة عند 36 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //19:45ت م0204