الأحساء 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسانتصر فريق الطائي على مستضيفه فريق الجيل بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.وسجل أهداف الطائي كل من اللاعب دانيال أمورا عند الدقيقة 60، وأضاف الهدف الثاني اللاعب حسن أحمد في الدقيقة 63، واختتم اللاعب علي عواجي أهداف الطائي عند الدقيقة 95.فيما سجل هدف الجيل لاعبه نافع السميري في الدقيقة 76.وبهذه النتيجة يصبح الطائي في المركز الرابع بـ 43 نقطة ، وبقي الجيل على رصيده السابق بـ 31 نقطة بالمركز الخامس عشر.// انتهى //21:29ت م0221