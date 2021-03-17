جيزان 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأعلنت جمعية الرواد الشبابية بمنطقة جازان اليوم، عن إطلاق مشروعها التدريبي "توطين" لتأهيل شباب وفتيات المنطقة، وتزويدهم بالمهارات التدريبية لسوق العمل.وتشمل البرامج التدريبية التي تنطلق الأحد المقبل وتستمر شهرًا واحدًا بمقر الجمعية في الريّان، دورات في مجالات صيانة الجوال من البداية للاحتراف، ومهارات إدارة المبيعات وخدمة العملاء، والعمل الحر والطريق إلى السوق، وأساسيات التسويق الرقمي.ودعت الجمعية إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.// انتهى //21:57ت م0225