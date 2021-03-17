القاهرة 4 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسعبرت الفصائل الفلسطينية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في مراحله كافة ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.جاء ذلك في بيان أصدرته الفصائل الفلسطينية اليوم، في ختام اجتماعاتهم التي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة رئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وبرعاية مصرية لاستكمال جهودها المبذولة لإنهاء الانقسام.وأشار البيان إلى مناقشة القضايا الوطنية كافة والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بمسؤولية عالية استناداً للمرسوم الرئاسي الصادر في 15 يناير 2021م، وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وجرى الاتفاق على سبل معالجتها بما يعزز المسار الديمقراطي الوطني الفلسطيني وإحالتها للجهات المختصة.وقدمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضائه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.وعدّ المشاركون مؤتمر الأمناء العامين في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما اتفق عليه وأكدوا على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونياً وسياسياً، وعلى ضرورة أن تجرى الانتخابات القادمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، والتصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراءها خاصة في القدس، مشددين على استكمال المشاركين منهم على تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقاً لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.// انتهى //22:00ت م0226