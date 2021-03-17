إسلام آباد 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسقضت قوات الأمن الباكستانية اليوم على عنصر إرهابي، واعتقلت إرهابي آخر خلال عملية نفذتها في منطقة وادي سوات شمال غربي باكستان.وأوضح بيان للجيش الباكستاني، أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية، رصدت موقعاً للإرهابيين في بلدة "كانجو" بوادي سوات، مضيفاً أن مدنيين قتلا بنيران الإرهابيين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.وبيّن أن الإرهابي الذي قُتل والأخر الذي اعُتقل ينتميان إلى "حركة طالبان باكستان" المحظورة، وكانا مطلوبيْن منذ فترة لدى أجهزة الأمن لتورطهما في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية التي طالت قوات الأمن وتفجير المدارس والمصالح التعليمية في وادي سوات.// انتهى //22:04ت م0228