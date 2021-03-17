أنجامينا 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسالتقى الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو، القائد العام للقوات المسلحة النيجيرية الجنرال ليو ارابور، الذي يزور تشاد حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون والتدريب المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، إلى جانب بحث بذل مزيد من الجهود لتوحيد الرؤى والتنسيق الأمني والعسكري؛لمواجهة خطر الإرهاب بالمنطقة.// انتهى //22:04ت م0229