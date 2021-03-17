سياسي / الرئيس التشادي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة النيجيرية
الأربعاء 1442/8/4 هـ الموافق 2021/03/17 م واس
أنجامينا 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس
التقى الرئيس التشادي إدريس ديبي اتنو، القائد العام للقوات المسلحة النيجيرية الجنرال ليو ارابور، الذي يزور تشاد حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون والتدريب المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، إلى جانب بحث بذل مزيد من الجهود لتوحيد الرؤى والتنسيق الأمني والعسكري؛لمواجهة خطر الإرهاب بالمنطقة.
// انتهى //
22:04ت م
0229