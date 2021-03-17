إسلام آباد 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واساتفقت باكستان وتونس على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال الجولة الثالثة للمشاورات السياسية الباكستانية التونسية التي عقدها وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود اليوم, عبر الاتصال المرئي مع نظيره التونسي محمد علي النفطي.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالمحافل الدولية والإقليمية.// انتهى //22:08ت م0230