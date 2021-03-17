واشنطن 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في اتصال هاتفي اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، التزام الإدارة الأمريكية تجاه الحلف.وناقش الجانبان خلال الاتصال أهمية العمل معاً بشكل وثيق قبل قمة الناتو التي ستعقد هذا العام.وأعرب سوليفان عن دعمه مبادرة الأمين العام للناتو 2030 لمواصلة تكيف الحلف؛ لمواجهة التحديات النظامية والعابرة للحدود، بما في ذلك التهديدات الإلكترونية وتغيُّر المناخ.// انتهى //22:17ت م0232