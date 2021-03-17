الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسخرج الهلال بطل الدوري لهذا الموسم من المنافسة على لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد خسارته اليوم، من الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 27-25، 25-22 ، 25-20، 25-23 وفي الشوط الحاسم تفوق الترجي 15-13.وتصدر الترجي ترتيب الفرق بعد اليوم الثاني بـ 5 نقاط وحل ثانيًا الأهلي والاتحاد لكل منهما 3 نقاط وأخيرًا الهلال بنقطة واحدة.// انتهى //22:33ت م0234