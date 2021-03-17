رياضي / الترجي يُخرج الهلال من كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة
الأربعاء 1442/8/4 هـ الموافق 2021/03/17 م واس
الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس
خرج الهلال بطل الدوري لهذا الموسم من المنافسة على لقب كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بعد خسارته اليوم، من الترجي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط كالتالي: 27-25، 25-22 ، 25-20، 25-23 وفي الشوط الحاسم تفوق الترجي 15-13.
وتصدر الترجي ترتيب الفرق بعد اليوم الثاني بـ 5 نقاط وحل ثانيًا الأهلي والاتحاد لكل منهما 3 نقاط وأخيرًا الهلال بنقطة واحدة.
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22:33ت م
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