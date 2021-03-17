واشنطن 4 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسبحثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في اتصال هاتفي اليوم مع مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي ميريد ماكجينيس، أهمية تعزيز التعاون الوثيق عبر الأطلسي في تنظيم القطاع المالي.وأكدت يلين خلال الاتصال، أهمية الشراكة عبر الأطلسي، معربةً عن عزم بلادها في تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن العديد من القضايا، التي من أبرزها دعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة تغيُّر المناخ وسبل تعزيز سلامة وقوة النظامين الماليين في الجانبين كليهما.// انتهى //22:37ت م0235