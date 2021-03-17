الرياض 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واستختتم غدًا منافسات كأس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة بإقامة مباراتين.ويلتقي في المباراة الأولى الاتحاد والترجي وذلك عند الساعة الواحدة ظهراً بقيادة الحكم محمد الحناكي، ومنصور القحطاني حكم ثانٍ، وإبراهيم الدريبي مسجل .فيما يجمع اللقاء الثاني قمة الطائرة السعودية بين بطل الدوري ووصيفه، الهلال والأهلي، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً، يقود اللقاء الحكم أمين الطريفي، وعبدالعزيز الرميحي حكم ثان، ويسجل اللقاء سعد الدوسري.// انتهى //22:55ت م0237