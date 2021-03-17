القاهرة 4 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسنفذت القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي في البحر الأحمر.ويهدف التدريب، إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية المصرية، لمواجهة التحديات، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد تامر الرفاعي في بيان له اليوم، أن التدريبات تضمنت مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحي، جوي، تحت السطح، وإلكتروني)، وكذلك التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر الأحمر.// انتهى //23:08ت م0238