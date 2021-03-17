جدة 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأقامت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مساء اليوم حفل تخريج طلبة الدفعة الـ 50 عن بعد, بمشاركة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وذلك بقاعة الاحتفالات بمقر الجامعة.وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة الخريجين والخريجات، عبروا خلالها عن فرحتهم بيوم حصاد الإنجاز العلمي بعد مسيرة حافلة بالجد والاجتهاد.عقب ذلك أدى خريجو الكليات الصحية قسم التخرج، ثم منحت الدرجات العلمية المستحقة للطلاب كل في تخصصه بعد إنهاء متطلبات الحصول على درجات الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي والبكالوريوس والدبلوم وفقاً للمناهج والخطط المعتمدة.بعدها, شاهد الحضور فيلماً يستعرض مسيرة الخريجين التعليمية، ثم جرى إعلان النتائج العامة لخريجي الدفعة الـ 50، وأسماء الطلبة المكرمين بجائزة معالي رئيس الجامعة للتفوق العلمي.// انتهى //23:13ت م0241