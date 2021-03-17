الرباط 4 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسعقد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، والمدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه اليوم، جلسة عمل عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث تطوير الشراكة بينهما في عدد من المجالات.واستعرض الطرفان، آفاق الشراكة بين المنظمة والمصرف في عدة مجالات تخص القارة الأفريقية واحتياجاتها، والبرامج التي سينفذانها.واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المشاريع الرئيسة ووضع الموازنة المخصصة لذلك، ورسم الأهداف لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، إضافة إلى بحث التعاون في مجال المنح الدراسية، ومواصلة التعاون الوثيق في مجال اللغة العربية لغير الناطقين بها، وآفاق إنشاء خمسة مراكز للغة العربية لغير الناطقين بها خلال العامين القادمين في دول أفريقية.// انتهى //23:18ت م0242