عام / بلدية سراة عبيدة تستعيد 300 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية
الأربعاء 1442/8/4 هـ الموافق 2021/03/17 م واس
ظهران الجنوب 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واس
استعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس, أراضي حكومية تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع متعدى عليها.
جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمركز العرقين التابع للمحافظة، وهي عبارة عن غرف وجدران حجرية، أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
// انتهى //
23:56ت م
0246