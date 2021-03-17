ظهران الجنوب 04 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واساستعادت بلدية محافظة سراة عبيدة التابعة لأمانة منطقة عسير أمس, أراضي حكومية تبلغ مساحتها 300 ألف متر مربع متعدى عليها.جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمركز العرقين التابع للمحافظة، وهي عبارة عن غرف وجدران حجرية، أُزيلت بمشاركة من لجنة التعديات، والجهات الأمنية، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.// انتهى //23:56ت م0246