نيويورك 4 شعبان 1442 هـ الموافق 17 مارس 2021 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجوم الإرهابي في بانيبانغو بمنطقة تيلابيري بجمهورية النيجر.وأكد غوتيريش في بيان صحفي صادر عن المتحدث باسمه ستيفيان دوجاريك، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم النيجر في جهودها لمكافحة ومنع الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة، مقدماً تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابينوحث السلطات النيجرية على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتقال المسؤولين عن هذا الهجوم الشنيع وتقديمهم للعدالة.// انتهى //00:00ت م0247