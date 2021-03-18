الخرطوم 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسعقد الاجتماع غير الرسمي لفريق عمل انضمام ‏السودان لمنظمة لتجارة العالمية اليوم افتراضياً، بمشاركة وزير التجارة السوداني علي جدو وبحضور نائب مدير منظمة التجارة العالمية آلان ‏وولف، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة.وتناول الاجتماع استعدادات السودان لاستئناف عملية الانضمام من خلال تحديث الوثائق ‏ومواءمة القوانين مع القوانين العالمية المنظمة للنظام التجاري العالمي، إلى جانب ‏استعراض رؤية السودان حول الجدول الزمني المقترح لاستكمال الانضمام.وتقدمت الدول الأعضاء خلال الاجتماع ببيانات داعمة في مجملها للسودان في مسيرته نحو الانضمام, مشيدة بالتطورات الإيجابية التي أجرتها الحكومة السودانية في هذا الملف.// انتهى //00:17ت م0003