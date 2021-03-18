جدة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واستواصلت لليوم الثـالث منافسات بطولة المنطقة الغربية والجنوبية للرجال لكافة الفئات، التي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتختتم الجمعة، على ميدان السهـام بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة وبمشاركة 58 رامياً من المنطقتين.وتتضمن البطولة 8 فئات للرجال والفئات السنية وهي: 70م، 50م، قوس أولمبي للكبار ، 50م فئة أقل من 17 عاماً، 50م قوس مركب، 30م فئة أقل من 15 عاماً، 30م رجال، 18م فئة أقل من 13م، 10م لأقل من 11 عاماً.وشهد اليوم الأول من البطولة اجتماع الحكام وتوزيع الرماة على الأهداف، بالإضافة إلى التدريب الرسمي، وتسجيل النقاط، فيما انطلقت الأدوار التمهيدية الثلاثاء الماضي واستمرت حتى نهاية الأمس.// انتهى //00:44ت م0004